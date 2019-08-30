СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-30T04:54:17+03:00

Что приморцу хороШоу: режим ЧС в крае, давление на инвесторов и разговор с парламентарием

Что приморцу хороШоу: режим ЧС в крае, прогноз на предстоящие дожди и Опять двойка 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим последствия прошедших ливней, введенный режим ЧС и узнаем прогноз на предстоящие дожди. Также расскажем о известной картине «Опять двойка» и поговорим о парне со странной фамилией.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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