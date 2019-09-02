СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-02T05:56:01+03:00

Что приморцу хороШоу: возвращаемся в школу, говорим о театре и открываем секреты здоровья

Что приморцу хороШоу: возвращаемся в школу и вспоминаем свои первые линейки 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» говорим о Дне знаний, который почти все школы региона перенесли на 2 сентября. Узнаем, почему первоклассники хотят идти учиться и вспомним свои линейки вместе со слушателями. Телефон в студии 230-22-52. номер whatsApp 8-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.