СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-30T04:50:02+03:00

Что приморцу хороШоу: программы благоустройства, контроль за управляйками и комиссонный сбор для родителей

Что приморцу хороШоу: программы благоустройства, контроль за управляйками и комиссонный сбор для родителей 00:00 00:00

В третьем часе гостем студии станет Олег Вельгодский, заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания. Поговорим о программах благоустройства, обсудим комиссионный сбор для родителей и выясним: из-за чего возникают конфликты между управляющей компанией и жителями.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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