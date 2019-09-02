2019-09-02T07:19:31+03:00
Здоровый разговор. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Здоровый разговор: как сохранить здоровье, бодрость и долголетие?

Здоровый разговор: как сохранить здоровье, бодрость и долголетие?Здоровый разговор: как сохранить здоровье, бодрость и долголетие?

Эфир 2 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Здоровый разговор: как сохранить здоровье, бодрость и долголетие?

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В третьем часе начнется программа «Здоровый разговор», где мы вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы. Сегодня в гостях Анжела Кабиева, главный врач «Владивостокского клинико-диагностического центра». Поговорим о том как сохранить здоровье, бодрость и долголетие, как уберечь себя от стресса.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Здоровый разговор: как сохранить здоровье, бодрость и долголетие?.

Скачать передачу [mp3, 31.1 МБ]
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