СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-02T07:19:31+03:00

Здоровый разговор: как сохранить здоровье, бодрость и долголетие? 00:00 00:00

В третьем часе начнется программа «Здоровый разговор», где мы вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы. Сегодня в гостях Анжела Кабиева, главный врач «Владивостокского клинико-диагностического центра». Поговорим о том как сохранить здоровье, бодрость и долголетие, как уберечь себя от стресса.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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