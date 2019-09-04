4 Сент. 00:00 2019-09-09T12:13:59+03:00

Что приморцу хороШоу: что показали на «Улице Дальнего Востока» и когда откроют кванториум

Что приморцу хороШоу: что показали на «Улице Дальнего Востока» 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем, как прошел нулевой день Восточного экономического форума. Наши журналисты побывали на открытии "Улицы Дальнего Востока" и дали старт экологическому марафону вместе с министром природы России Дмитрием Кобылкиным.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.