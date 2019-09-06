Что приморцу хороШоу: первые итоги ВЭФ с Антоном Челышевым
Эфир 6 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: первые итоги ВЭФ с Антоном Челышевым
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» ждем в гости Антона Челышева - ведущего программ на радио «Комсомольская правда», который на время проведения Восточного экономического форума прибыл во Владивосток для работы в открытой студии нашего радио в кампусе ДВФУ. Вместе с ним обсудим промежуточные итоги ВЭФ.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: первые итоги ВЭФ и реализация краевой программы "1000 дворов".