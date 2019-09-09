9 Сент. 00:00 2019-09-09T09:53:37+03:00

Что приморцу хороШоу: кому повысят зарплаты, поговорим о танцах и как обезопасить себя от ЛОР-заболеваний

Что приморцу хороШоу: кому повысят зарплаты, как будут строить ВКАД и когда откроют консульство Италии? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о снижении регионального коэффициента к зарплатам бюджетников, обсудим строительство ВКАД и расскажем об открытии консульства Италии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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