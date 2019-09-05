Что приморцу хороШоу: чем живет приморская федерация подводного спорта?

5 Сент. 03:00 2019-09-06T07:23:31+03:00

Что приморцу хороШоу: чем живет федерация подводного спорта? 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. Вместе с ним обсудим перспективы развития подводного спорта в крае, грядущие спортивные мероприятия и поговорим о достижениях приморских спортсменов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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