Что приморцу хороШоу: чем живет приморская федерация подводного спорта?
Эфир 5 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: чем живет федерация подводного спорта?
Во втором часе гостем студии станет президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. Вместе с ним обсудим перспективы развития подводного спорта в крае, грядущие спортивные мероприятия и поговорим о достижениях приморских спортсменов.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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