3 Сент. 00:00 2019-09-09T09:07:42+03:00

Что приморцу хороШоу: беседа о Северной Корее с делегацией «Боевого братства»

Что приморцу хороШоу: беседа о Северной Корее с делегацией «Боевого братства» 00:00 00:00

Во втором часе гостями студии станут Юлия Тимошенко и Мария Смородкина, одни из руководителей делегации Приморского краевого общества «Боевое братство». Они только что вернулись из Северной Кореи и расскажут о целях поездки и развеют мифы о КНДР.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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