Что приморцу хороШоу: беседа о Северной Корее с делегацией «Боевого братства»
Эфир 3 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: беседа о Северной Корее с делегацией «Боевого братства»
Во втором часе гостями студии станут Юлия Тимошенко и Мария Смородкина, одни из руководителей делегации Приморского краевого общества «Боевое братство». Они только что вернулись из Северной Кореи и расскажут о целях поездки и развеют мифы о КНДР.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: новый тайфун и рассказы о Северной Корее.