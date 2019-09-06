6 Сент. 00:00 2019-09-09T12:16:11+03:00

Что приморцу хороШоу: как в Приморье реализуется краевая программа "1000 дворов"

Что приморцу хороШоу: как в Приморье реализуется краевая программа "1000 дворов" 00:00 00:00

Во втором часе гостем эфира станет Сергей Сергеевич Ткачев, заместитель начальника управления содержания жилого фонда мэрии Владивостока. Он курирует программу "1000 дворов", собственно о ней и многом другом мы и побеседуем в прямом эфире.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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