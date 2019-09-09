9 Сент. 00:00 2019-09-10T04:08:56+03:00

Здоровый разговор: как уберечь свое здоровье в период осеннего обострения лор-заболеваний

Здоровый разговор: как уберечь свое здоровье в период осеннего обострения лор-заболеваний 00:00 00:00

В третьем часе начнется программа «Здоровый разговор». Гость студии отоларинголог медцентра «ПримаМед» Ксения Пархоменко. Тема: осень – период обострения лор-заболеваний.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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