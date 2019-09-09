2019-09-10T04:08:56+03:00
Здоровый разговор. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Здоровый разговор: как уберечь свое здоровье в период осеннего обострения лор-заболеваний

Здоровый разговор: как уберечь свое здоровье в период осеннего обострения лор-заболеванийЗдоровый разговор: как уберечь свое здоровье в период осеннего обострения лор-заболеваний

Эфир 9 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Здоровый разговор: как уберечь свое здоровье в период осеннего обострения лор-заболеваний

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В третьем часе начнется программа «Здоровый разговор». Гость студии отоларинголог медцентра «ПримаМед» Ксения Пархоменко. Тема: осень – период обострения лор-заболеваний.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: кому повысят зарплаты, поговорим о танцах и как обезопасить себя от ЛОР-заболеваний.

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