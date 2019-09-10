2019-09-10T04:13:52+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: говорим с политологом об итогах ВЭФ и выборов в Приморье

Что приморцу хороШоу: говорим о выборах и о профилактике наркоманииЧто приморцу хороШоу: говорим о выборах и о профилактике наркомании

Эфир 10 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: говорим с политологом об итогах ВЭФ и выборов в Приморье

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Сегодня в гостях радио «Комсомольская правда - Приморье» Ольга Кишаковская, журналист, политолог издания Primamedia.ru. Поговорим о минувших выборах в нашем регионе и у соседей, а также обсудим минувший ВЭФ-2019.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: говорим о выборах и о профилактике наркомании.

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