СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-10T04:13:52+03:00

Что приморцу хороШоу: говорим о выборах и о профилактике наркомании

Что приморцу хороШоу: говорим с политологом об итогах ВЭФ и выборов в Приморье 00:00 00:00

Сегодня в гостях радио «Комсомольская правда - Приморье» Ольга Кишаковская, журналист, политолог издания Primamedia.ru. Поговорим о минувших выборах в нашем регионе и у соседей, а также обсудим минувший ВЭФ-2019.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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