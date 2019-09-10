СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-10T04:13:39+03:00

Что приморцу хороШоу: беседуем о современных методах профилактики наркомании 00:00 00:00

Во втором часе гостями студии станут Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» и Роман Иванчук, главный специалист по социальной работе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр». Поговорим о профилактике наркомании среди школьников, а также обсудим новый проект «Форум-театр».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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