СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-11T06:00:00+03:00

Что приморцу хороШоу: новый ливень, спасение утопающих и эффект плато в похудении

Что приморцу хороШоу: новый ливень, спасение утопающих и испорченный урожай 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о ливне, который обрушится на Владивосток на этой неделе, расскажем о людях, которые спасли двух человек, и обсудим сгнивший урожай.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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