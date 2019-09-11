2019-09-11T05:59:51+03:00
Больше ППравил
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Больше ППравил: что такое эффект плато в похудении и как от него избавиться

Больше ППравил: что такое эффект плато в похудении и как от него избавитьсяБольше ППравил: что такое эффект плато в похудении и как от него избавиться

Эфир 11 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Больше ППравил: что такое эффект плато в похудении и как от него избавиться

00:00
00:00

Во втором часе начнется еженедельная рубрика «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Тема для разговора: Эффект плато в похудении: возможные причины возникновения и рекомендации.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: новый ливень, спасение утопающих и эффект плато в похудении.

Скачать передачу [mp3, 37.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Часть поселка Щитовая четвертые сутки отрезана от цивилизации из-за рухнувшего моста
«Она ест мясо людей!»: полиция Владивостока разбирается с пожилой хулиганкой
Провинция Цзилинь: выставки, автомобили и прицел на Олимпиаду
Хочешь новый Iphone раньше всех? Заплати на 15 тысяч больше: во Владивостоке появилось необычное предложение
Следователи арестовали женщину, утопившую пятилетнего сына и грудную дочь на Камчатке
Поиски двух пропавших в Приморье шестнадцатилетних девушек завершены
Мужчина слал порно-фотографии 11-летнему ребенку в Приморье
Погода во Владивостоке на 11 сентября 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Следователи завершили расследование многолетних взяток на таможне в Приморье
Большой брат следит: видеонаблюдение в ДВФУ начнет распознавать лица посетителей
Иностранные шхуны стали новой достопримечательностью популярного туристического места Владивостока
Половина урожая в Приморье сгнило на полях: синоптики подвели итоги чрезвычайно дождливого августа
Владивосток вошел в один рейтинг с Дубаем: туристы потратили в приморской столице 184 миллиона долларов
Макет Третьей очереди АО «Восточный Порт» привлек большое количество посетителей ВЭФ-2019
Героя-морпеха, спасшего тонущего мужчину в Приморье, представят к награде
Водитель с чужими правами сбил пенсионерку во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 10 сентября 2019 года: днем до +26 градусов, без осадков
Иванец вину не признает: военный суд этой осенью огласит приговор экс-ректору ДВФУ
Приморские электрические сети завершили аварийно-восстановительные работы
Современный асфальтобетонный завод «Тайгер Микс» открылся во Владивостоке
Больше, чем у соседей: во Владивостоке построят огромный аквапарк за 10,2 миллиарда рублей
«Прям за нами обвалился»: в Приморье рухнул мост
В южных районах Приморья энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей