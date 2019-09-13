СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-13T03:58:16+03:00

Что приморцу хороШоу: на Владивосток идет циклон, открытие IKEA и разговор с молодыми учителями

Что приморцу хороШоу: на Владивосток идет циклон, открытие IKEA и борьба с нелегалами 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о надвигающемся циклоне, который подпортит выходные, обсудим нелегальный флот КНДР у берегов региона, а также расскажем об IKEA, заинтересовавшейся Владивостоком.

Во втором часе гостями студии станут молодые педагоги Владислав Новиков, учитель истории школы №68, Анна Косян, учитель математики школы №25 и Елизавета Егиазарян, учитель начальных классов в школе 52. Узнаем их видение образования будущего, а также поговорим о преференциях молодым педагогам.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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