2019-09-13T04:41:41+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: каково это - быть молодым учителем?

Что приморцу хороШоу: каково это - быть молодым учителем?Что приморцу хороШоу: каково это - быть молодым учителем?

Эфир 13 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: каково это - быть молодым учителем?

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Во втором часе гостями студии станут молодые педагоги Владислав Новиков, учитель истории школы №68, Анна Косян, учитель математики школы №25 и Елизавета Егиазарян, учитель начальных классов в школе 52. Узнаем их видение образования будущего, а также поговорим о преференциях молодым педагогам.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: на Владивосток идет циклон, открытие IKEA и разговор с молодыми учителями.

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