СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-13T04:41:41+03:00

Что приморцу хороШоу: каково это - быть молодым учителем?

Что приморцу хороШоу: каково это - быть молодым учителем? 00:00 00:00

Во втором часе гостями студии станут молодые педагоги Владислав Новиков, учитель истории школы №68, Анна Косян, учитель математики школы №25 и Елизавета Егиазарян, учитель начальных классов в школе 52. Узнаем их видение образования будущего, а также поговорим о преференциях молодым педагогам.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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