Здоровый разговор: все о современных подходах к лечению болезней суставов
Эфир 16 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Здоровый разговор: все о современных подходах к лечению болезней суставов
Во втором часе начнется программа «Здоровый разговор», где мы вместе с экспертами поговорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы. В гостях - доктор медицинских наук, профессор, постоянный член президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги, Александр Дубиков. Тема: современные подходы к лечению болезней суставов.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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