2019-09-18T07:19:44+03:00
Больше ППравил
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Больше ППравил: что такое бодипозитив и кому может навредить это движение?

Больше ППравил: что такое бодипозитив и кому может навредить это движение?Больше ППравил: что такое бодипозитив и кому может навредить это движение?

Эфир 18 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Больше ППравил: что такое бодипозитив и кому может навредить это движение?

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Во втором часе начнется еженедельная программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Тема для разговора: бодипозитив.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: разговор об образовании, бодипозитив и первый снег.

Скачать передачу [mp3, 40.2 МБ]
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