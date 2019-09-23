2019-09-23T05:23:08+03:00
Здоровый разговор. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВТатьяна КЛАНОВЕЦ

Здоровый разговор: как обезопасить себя от туберкулеза и какие существуют способы профилактики?

Здоровый разговор: какие существуют виды профилактики туберкулеза и как обезопасить себя от этой болезни?Здоровый разговор: какие существуют виды профилактики туберкулеза и как обезопасить себя от этой болезни?

Эфир 23 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Здоровый разговор: как обезопасить себя от туберкулеза и какие существуют способы профилактики?

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В третьем часе начнется программа «Здоровый разговор». В гостях - Юрий Селютин - врач высшей категории, председатель региональной общественной организации «Ассоциация фтизиатров Приморского края», главный врач Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы и Светлана Осина, заместитель главного врача Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы по медицинской работе. Тема: иммуно-профилактика туберкулеза.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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