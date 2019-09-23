СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-23T05:23:08+03:00

Здоровый разговор: какие существуют виды профилактики туберкулеза и как обезопасить себя от этой болезни?

Здоровый разговор: как обезопасить себя от туберкулеза и какие существуют способы профилактики? 00:00 00:00

В третьем часе начнется программа «Здоровый разговор». В гостях - Юрий Селютин - врач высшей категории, председатель региональной общественной организации «Ассоциация фтизиатров Приморского края», главный врач Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы и Светлана Осина, заместитель главного врача Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы по медицинской работе. Тема: иммуно-профилактика туберкулеза.

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