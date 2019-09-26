Больше ППравил: современные диеты - польза или вред для организма?
Эфир 26 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Больше ППравил: современные диеты - польза или вред для организма?
Во втором часе начнется еженедельная программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ и правильного питания Полиной Степаненко. Сегодня вместе с нами с студии Аурика Гаврикова, управляющая фитнес-клубом World Сlass. Поговорим о современных диетах: их пользе и отличии от диет, проверенных временем.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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