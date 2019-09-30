СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-30T05:23:33+03:00

Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке, форум "Полезно пенсионерам" и "Здоровый разговор"

Что приморцу хороШоу: итоги прошедшего форума «Полезно пенсионерам» 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» вместе с депутатом Государственной думы от Приморского края Владимиром Новиковым поговорим о прошедшем форуме «Полезно пенсионерам».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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