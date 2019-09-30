Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке и когда в Примсорье ухудшится погода?
Эфир 30 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке и когда в Примсорье ухудшится погода?
Во втором часе побеседуем о визите во Владивосток поющей ведущей Ольги Бузовой, расскажем о приближающемся ухудшении погоды и обсудим увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке, форум "Полезно пенсионерам" и "Здоровый разговор".