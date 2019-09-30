2019-09-30T07:40:01+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке и когда в Примсорье ухудшится погода?

Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке и когда в Примсорье ухудшится погода?Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке и когда в Примсорье ухудшится погода?

Эфир 30 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке и когда в Примсорье ухудшится погода?

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Во втором часе побеседуем о визите во Владивосток поющей ведущей Ольги Бузовой, расскажем о приближающемся ухудшении погоды и обсудим увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: что делала Ольга Бузова во Владивостоке, форум "Полезно пенсионерам" и "Здоровый разговор".

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