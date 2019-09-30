СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-30T08:34:37+03:00

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Здоровый разговор: как защитить свой ЖКТ во время осеннего обострения

Здоровый разговор: как защитить свой ЖКТ во время осеннего обострения 00:00 00:00

В третьем часе начнется программа «Здоровый разговор», где мы вместе с экспертами поговорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы. В гостях - Ирина Шульга, врач-гастроэнтеролог. Тема: осеннее обострение хронических заболеваний желудка.

Ирина Шульга в студии радио «Комсомольская правда - Приморье»

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Ирина Шульга в студии радио «Комсомольская правда - Приморье»

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