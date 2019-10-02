Что приморцу хороШоу: новый тайфун, фото с «невидимым леопардом» и закон о курении на балконах
Эфир 2 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: новый тайфун, фото с «невидимым леопардом» и закон о курении на балконах
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем про новый тайфун и его влияние на Приморье, обсудим фото с «невидимым леопардом» и поговорим о скандальном «законе о курении на балконах».
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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