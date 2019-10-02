СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-02T13:53:31+03:00

Что приморцу хороШоу: придет ли в регион новый тайфун, выбираем спортивную форму и даем ответ Артемию Лебедеву

Что приморцу хороШоу: новый тайфун, фото с «невидимым леопардом» и закон о курении на балконах 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем про новый тайфун и его влияние на Приморье, обсудим фото с «невидимым леопардом» и поговорим о скандальном «законе о курении на балконах».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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