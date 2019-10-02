СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-02T13:53:31+03:00

Больше ППравил: как правильно выбрать спортивную форму 00:00 00:00

Во втором часе начнется программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Сегодня вместе с нами с студии Аурика Гаврикова, управляющая фитнес-клубом World Сlass. Тема разговора: как правильно выбрать спортивную форму и почему это так важно.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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