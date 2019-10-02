Что приморцу хороШоу: даем ответ Артемию Лебедеву, или где во Владивостоке есть комфортное жилье
Эфир 2 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: даем ответ Артемию Лебедеву, или где во Владивостоке есть комфортное жилье
Недавно Владивосток посетил известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он нелестно отозвался о городе, что вызвало возмущение некоторых жителей. Но запрос на изменения среди горожан все-таки есть. Владивостоку есть, чем гордиться и эту идею поддержал жилой комплекс «Зеленый бульвар». Именно этой посвятим третий час нашего эфира вместе с Еленой Кулаковой, заместителем генерального директора ООО «РКСК».
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что приморцу хороШоу: даем ответ Артемию Лебедеву, или где во Владивостоке есть комфортное жилье.