СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-02T15:06:23+03:00

Что приморцу хороШоу: даем ответ Артемию Лебедеву, или где во Владивостоке есть комфортное жилье

Что приморцу хороШоу: даем ответ Артемию Лебедеву, или где во Владивостоке есть комфортное жилье 00:00 00:00

Недавно Владивосток посетил известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он нелестно отозвался о городе, что вызвало возмущение некоторых жителей. Но запрос на изменения среди горожан все-таки есть. Владивостоку есть, чем гордиться и эту идею поддержал жилой комплекс «Зеленый бульвар». Именно этой посвятим третий час нашего эфира вместе с Еленой Кулаковой, заместителем генерального директора ООО «РКСК».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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