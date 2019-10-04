СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-04T05:39:31+03:00

Что приморцу хороШоу: отмечаем День учителя, говорим о приезде Юрия Трутнева и сносе кафе «Штурвал»

Что приморцу хороШоу: Михаил Скобенко о современном педагоге, проблемах образования и о Дне учителя 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поздравляем всех причастных с Днем учителя. В гостях Михаил Скобенко, председатель думы Надеждинского района, директор средней школы № 6 поселка Новый, почетный член приморского КВН. Поговорим о том, кто такой современный учитель и о запоминающихся перлах школьников.

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