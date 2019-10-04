2019-10-04T05:39:24+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: говорим о спорах с женщинами и сносе кафе «Штурвал»

Что приморцу хороШоу: говорим о спорах с женщинами и сносе кафе «Штурвал»Что приморцу хороШоу: говорим о спорах с женщинами и сносе кафе «Штурвал»

Эфир 4 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: говорим о спорах с женщинами и сносе кафе «Штурвал»

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Во втором часе обсудим визит во Владивосток дальневосточного полпреда Юрия Трутнева, который раскритиковал дороги в дальневосточной столице, расскажем о сносе кафе «Штурвал» и поговорим о новой категории льготников в России.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: отмечаем День учителя, говорим о спорах с женщинами и сносе кафе «Штурвал».

Скачать передачу [mp3, 42.7 МБ]
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