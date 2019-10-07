2019-10-07T04:34:25+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: Денис Русинов о развитии спорта и работе с наказами избирателей

Что приморцу хороШоу: Денис Русинов о развитии спорта и работе с наказами избирателейЧто приморцу хороШоу: Денис Русинов о развитии спорта и работе с наказами избирателей

Эфир 7 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: Денис Русинов о развитии спорта и работе с наказами избирателей

00:00
00:00

Во втором часе в гостях Денис Русинов, депутат городской думы Владивостока от одномандатного избирательного округа №3, директор школы высшего спортивного мастерства. Поговорим о развитии спорта во Владивостоке и исполнении наказов избирателей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: как купить квартиру, развитие спорта и перекрытая Школьная.

Скачать передачу [mp3, 40.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Родителей консультировали даже по скайпу: психологическая помощь оказалась востребована в приморских семьях
Сначала скорая не смогла приехать, а потом в больнице не оказалось вакцины от бешенства: бездомная собака покусала 7-летнего мальчика в Приморье
Легенда № 13: «Адмирал» планирует назвать хоккейную школу в честь Самвела Мнацяна
На новом танкере во Владивостоке подняли флаг
Мужчина из мести поджигал эвакуаторы во Владивостоке
«Только так и заправляю»: во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина
Проворная приморская пенсионерка украла личные вещи покупателя из продуктовой тележки в супермаркете
«Весь город встал»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
Выгоревшая плавбаза «Петр Житников» добралась до Приморья
Потенциально опасная погода: новое предупреждение для Приморья сделал Гидрометцентр России
Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на предстоящую неделю
Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом
Дерзкий консультант разбил ноутбук покупательницы, отказавшись делать возврат по гарантии
Ночные гонки во Владивосткое закончились серьезной аварией на Русском острове
«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»
Синоптики рассказали, когда на Владивосток обрушится сильный ливень
Осеннее обострение: мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал прыгать по диванам