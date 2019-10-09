СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-09T05:52:47+03:00

Что приморцу хороШоу: куда делись терминалы в автобусах, истерика Малиновской, как выбрать спортивную форму и Всемирный день почты

Что приморцу хороШоу: куда делись терминалы в автобусах и снегопад недалеко от Владивостока 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем о том, куда водители автобусов подевали терминалы для безналичной оплаты и что делать, если его нет, поговорим о снеге, который выпал недалеко от Владивостока, а также обсудим Машу Малиновскую, устроившую истерику на съемках нового шоу в Приморье.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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