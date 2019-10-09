2019-10-09T05:52:54+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: отмечаем Всемирный день почты

Что приморцу хороШоу: отмечаем Всемирный день почтыЧто приморцу хороШоу: отмечаем Всемирный день почты

Эфир 9 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: отмечаем Всемирный день почты

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В третьем часе отмечаем Всемирный день почты. В гостях - Виталий Тулин, заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Приморского края и Ольга Колдышева, руководитель направления по внешним коммуникациям. Поговорим о цифровых сервисах и услугах "Почты России", а также узнаем планы на ближайшее будущее.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: куда делись терминалы в автобусах, истерика Малиновской, как выбрать спортивную форму и Всемирный день почты.

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