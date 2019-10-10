СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-10T05:42:23+03:00

Что приморцу хороШоу: селфи на пилоне моста, все об общественном транспорте и «Народный адвокат»

Что приморцу хороШоу: селфи на пилоне моста, арест корейских браконьеров и о погоде на выходные 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» расскажем о двух блогерах, которые якобы забрались на пилон Русского моста, обсудим погоду на выходные, а также поговорим об аресте очередных браконьеров КНДР.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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