СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-11T04:55:05+03:00

Что приморцу хороШоу: доисторические носороги, наступление холодов и арест браконьеров 00:00 00:00

С 8:00 в эфире радио «КП» беседуем о доисторических носорогах, которые жили в Приморье, поговорим о предстоящем похолодании и обсудим очередной арест браконьеров из КНДР.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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