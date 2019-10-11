Что приморцу хороШоу: доисторические носороги, наступление холодов и арест браконьеров
Эфир 11 октября на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: доисторические носороги, наступление холодов и арест браконьеров
С 8:00 в эфире радио «КП» беседуем о доисторических носорогах, которые жили в Приморье, поговорим о предстоящем похолодании и обсудим очередной арест браконьеров из КНДР.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
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