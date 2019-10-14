СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-14T07:41:08+03:00

«Здоровый разговор»: государственная медицина против частной 00:00 00:00

В гостях победители в номинации «Лучшая государственная клиника – 2019», «Лучшая государственная многопрофильная клиника» Надежда Горелик, и. о. главного врача «Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи», а также обладатель «золота» в номинациях «Лучшая негосударственная клиника – 2019», «Красота без границ» и специального приза от медиахолдинга «Комсомольская правда»за популяризацию медицины и активный диалог с приморцами Евгения Птух, основатель клиники ПримаМед+, врач-онколог-маммолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук. Поговорим о плюсах и минусах государственной и частной медицины, а также выясним, что не нравится врачам в пациентах.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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