2019-10-16T07:15:55+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: что стоит за понижением районного коэффициента и в чем причина взрыва в доме в Новонежино?

Что приморцу хороШоу: что стоит за понижением районного коэффициента и в чем причина взрыва в доме в Новонежино?Что приморцу хороШоу: что стоит за понижением районного коэффициента и в чем причина взрыва в доме в Новонежино?

Эфир 16 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: что стоит за понижением районного коэффициента и в чем причина взрыва в доме в Новонежино?

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Во втором часе поговорим о взрыве в жилом доме в поселке Новонежино, обсудим понижение районного коэффициента и расскажем о новых квитанциях за ЖКХ.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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