Что приморцу хороШоу: успехи региона, изменение районного коэффициента и переименование ВГУЭСа
Эфир 17 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: успехи региона, изменение районного коэффициента и переименование ВГУЭСа
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в преддверии Дня образования Приморского края выясняем: как проходит жизнь в разных частях региона. Сегодня с нами весь первый час на связи главы и заместители глав районов. Узнаем, чем могут похвастать приморские муниципалитеты и какие у них планы на будущее.
Также расскажем все, что нужно знать о снижении районного коэффициента, расскажем о смене названия ВГУЭСа и поговорим об успешной операции, в результате которой на свет появился Денис Собянин.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.