17 Окт. 00:00 2019-10-18T08:30:55+03:00

Что приморцу хороШоу: успехи региона, изменение районного коэффициента и переименование ВГУЭСа 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в преддверии Дня образования Приморского края выясняем: как проходит жизнь в разных частях региона. Сегодня с нами весь первый час на связи главы и заместители глав районов. Узнаем, чем могут похвастать приморские муниципалитеты и какие у них планы на будущее.

Также расскажем все, что нужно знать о снижении районного коэффициента, расскажем о смене названия ВГУЭСа и поговорим об успешной операции, в результате которой на свет появился Денис Собянин.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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