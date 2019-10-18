2019-10-18T08:20:06+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: мед - дело тонкое

Что приморцу хороШоу: мед - дело тонкое, каким видится край из Москвы и спорт в жизни политикаЧто приморцу хороШоу: мед - дело тонкое, каким видится край из Москвы и спорт в жизни политика

Эфир 18 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: мед - дело тонкое

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в гостях Рамиль Еникеев, президент Ассоциации пчеловодов дальнего востока, председатель Союза пчеловодов Приморского края. Поговорим о том, как себя чувствует медовая отрасль в регионе и обсудим ее проблемы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

Скачать передачу [mp3, 40.2 МБ]
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