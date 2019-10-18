СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-18T08:20:19+03:00

Что приморцу хороШоу: Никита Исаев о том, каким видится Приморский край из Москвы

Что приморцу хороШоу: Никита Исаев о том, каким видится Приморский край из Москвы 00:00 00:00

Во втором часе Никита Исаев, политик, лидер Движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики. Узнаем о том, каким Приморский край видится из Москвы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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