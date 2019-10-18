СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-18T08:20:32+03:00

Больше ППравил: как найти время на занятия спортом политикам и занятым людям?

Больше ППравил: как найти время на занятия спортом политикам и занятым людям? 00:00 00:00

В третьем часе начнется еженедельная программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Сегодня мы поговорим о том, как найти время на занятия спортом политикам и занятым людям. Поможет нам в этом Никита Исаев, который, к слову, держит себя в прекрасно форме, несмотря на плотный рабочий график.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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