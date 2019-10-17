17 Окт. 00:00 2019-10-18T08:31:06+03:00

Что приморцу хороШоу: как во Владивостоке проходит ремонт спортивных объектов

Что приморцу хороШоу: как во Владивостоке проходит ремонт спортивных объектов 00:00 00:00

Во втором часе в гостях Валерий Курочкин, заместитель отдела физкультуры и спорта управления физкультуры и спорта администрации Владивостока. Тема разговора - ремонт спортивных объектов дальневосточной столицы.

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