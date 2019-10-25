Дави на газ: поздравляем приморцев с Днем автомобилиста

СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-25T10:06:12+03:00

Что приморцу хороШоу: поздравляем приморцев с Днем автомобилиста 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» наш гость Роман Викторович Ролик, руководитель отдела продаж компании “Восток-ДВ” по направлению коммерческих автомобилей группы ГАЗ. Вместе с ним поздравим приморцев с грядущим Днем автомобилиста и порассуждаем о том, каким должен быть современный автомобиль.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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