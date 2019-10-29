2019-10-29T12:56:06+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВ

Подростки не хотят воровать, а осужденные просят прощения у пострадавших – все о пути исправления преступников на радио «КП»

Подростки не хотят воровать, а осужденные просят прощения у пострадавших – все о пути исправления преступников на радио «КП»Подростки не хотят воровать, а осужденные просят прощения у пострадавших – все о пути исправления преступников на радио «КП»

Эфир 29 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Подростки не хотят воровать, а осужденные просят прощения у пострадавших – все о пути исправления преступников на радио «КП»

00:00
00:00

Сегодня на радио «Комсомольская правда» в гостях представители приморской Федеральной службы исполнения наказания - начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными Михаил Шебалев и заместитель начальника отдела по контролю, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Лушкина.

В прямом эфире поговорили о процессе перевоспитания осужденных, выяснили, как обстоят дела с подростковой преступностью, а также узнали, как не сойти с ума под домашним арестом.

Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Подростки не хотят воровать, а осужденные просят прощения у пострадавших – все о пути исправления преступников на радио «КП».

Скачать передачу [mp3, 40.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Он мой парень!»: девушка поймала и избила свою соперницу из Владивостока
В Приморье расскажут все о прелестях измены
Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут на приморской сцене
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Проведение военно-патриотических игр для молодёжи становится традицией в АО «Восточный Порт»
Приморец взял взаймы у знакомого 14 миллионов рублей, но отдавать не захотел
По-соседски: в конфликт двух жителей Владивостока вмешалась лопата
Михаил Хитрунов, под руководством которого за год раскрыли 78 преступлений, стал начальником Росгвардии в Приморье
Свыше 26 тонн бразильской говядины остановили при ввозе в Приморье
В Лесозаводске пожарные потушили частный дом
Утонченный клептоман: владивостокчанин во второй раз украл музыкальное оборудование
Российские изобретатели научили приморцев делать роботов и DIY-синтезаторы
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
И снова пьяная поножовщина: приморца зарезал собутыльник
Приморец снимал с машин аккумуляторы и продавал их
Служебная собака нашла тайник рядом с приморским СИЗО
«Хоть в пять утра выезжай»: утренний Владивосток встал в пробку
«Как вы ходите так зимой»: бабушка-блогер из Приморья высмеяла модные-молодежные «подвороты»
Лето, прощай: погода в Приморье окончательно испортится
Массовое отключение света грядет во Владивостоке
Дождались: отопительный сезон начался во Владивостоке
Желтый уровень опасности: синоптики предупредили жителей Приморья о сильном дожде
За секс на борту самолета «Москва-Владивосток» развратной парочке пришлось заплатить штраф
Скелет в костюме аквалангиста нашли на пляже в Приморье
Алкоголь и холод убили парня в Приморье
Владивосток вошел в ТОП-3 самых читающих городов России
Зачем платить больше? Для жителей Приморского края снизили стоимость сахара
В эфире блондины: «Комсомольская правда - Владивосток» стала героем кулинарной телепередачи