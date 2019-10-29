СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-29T12:56:06+03:00

Подростки не хотят воровать, а осужденные просят прощения у пострадавших – все о пути исправления преступников на радио «КП»

Подростки не хотят воровать, а осужденные просят прощения у пострадавших – все о пути исправления преступников на радио «КП» 00:00 00:00

Сегодня на радио «Комсомольская правда» в гостях представители приморской Федеральной службы исполнения наказания - начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными Михаил Шебалев и заместитель начальника отдела по контролю, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Лушкина.

В прямом эфире поговорили о процессе перевоспитания осужденных, выяснили, как обстоят дела с подростковой преступностью, а также узнали, как не сойти с ума под домашним арестом.

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