СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-30T06:13:59+03:00

“Больше ППравил”: политики-спортсмены - кто они? 00:00 00:00

В эфире начнется наша еженедельная программа “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Тема разговора сегодня - политики-спортсмены: кто они и где они находят время на то, чтобы поддёргивать себя в хорошей форме.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.