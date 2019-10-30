2019-10-30T06:13:59+03:00
Больше ППравил
Илья КУЗНЕЦОВ

“Больше ППравил”: политики-спортсмены - кто они?

“Больше ППравил”: политики-спортсмены - кто они?“Больше ППравил”: политики-спортсмены - кто они?

“Больше ППравил”: политики-спортсмены - кто они?

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В эфире начнется наша еженедельная программа “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Тема разговора сегодня - политики-спортсмены: кто они и где они находят время на то, чтобы поддёргивать себя в хорошей форме.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вывоз мусора, грязные пляжи и строительство скверов - все об окружающей среде с мэрией Владивостока на радио «КП».

Скачать передачу [mp3, 40.1 МБ]
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