23 Окт. 00:00 2019-11-06T10:47:36+03:00

Больше ППравил: плато или остановка веса и прогресса в тренировках

Больше ППравил: плато или остановка веса и прогресса в тренировках 00:00 00:00

Во втором часе эфире еженедельная программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Тема разговора сегодня: плато или остановка веса и прогресса в тренировках: как бороться?

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