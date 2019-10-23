Больше ППравил: плато или остановка веса и прогресса в тренировках
Эфир 23 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Больше ППравил: плато или остановка веса и прогресса в тренировках
Во втором часе эфире еженедельная программа «Больше ППравил», где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественный деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Тема разговора сегодня: плато или остановка веса и прогресса в тренировках: как бороться?
Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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