30 Окт. 00:00 2019-11-07T06:54:52+03:00

Больше ППравил: зачем политики и бизнесмены занимаются спортом?

Больше ППравил: зачем политики и бизнесмены занимаются спортом? 00:00 00:00

Сегодня в нашей программе "Больше ППравил" выясним, зачем политики и бизнесмены занимаются спортом. Что для них это - простой способ поддержания физической формы или часть иммиджа во благо пиара?

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.