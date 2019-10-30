Больше ППравил: зачем политики и бизнесмены занимаются спортом?
Эфир 30 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Больше ППравил: зачем политики и бизнесмены занимаются спортом?
Сегодня в нашей программе "Больше ППравил" выясним, зачем политики и бизнесмены занимаются спортом. Что для них это - простой способ поддержания физической формы или часть иммиджа во благо пиара?
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.