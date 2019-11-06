6 Нояб. 00:00 2019-11-07T09:37:20+03:00

Больше ППравил: самые популярные виды спорта среди политиков и бизнесменов 00:00 00:00

Сегодня обсудим самые популярные виды спорта среди политиков и бизнесменов Приморья.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.