СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-20T04:51:38+03:00

Что приморцу хороШоу: «плюс» вернется, акция в автобусах и вопросы экстрасенсу

Что приморцу хороШоу: «плюс» вернется, акция в автобусах и КАМаЗ за толстого кота 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о плюсовых температурах, которые в конце недели вернутся во Владивосток, расскажем том, как можно проехать в автобусе дешевле, а также обсудим толстого кота Витю.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.