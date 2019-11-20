2019-11-20T04:51:38+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВ

Что приморцу хороШоу: «плюс» вернется, акция в автобусах и КАМаЗ за толстого кота

Что приморцу хороШоу: «плюс» вернется, акция в автобусах и вопросы экстрасенсуЧто приморцу хороШоу: «плюс» вернется, акция в автобусах и вопросы экстрасенсу

Эфир 20 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: «плюс» вернется, акция в автобусах и КАМаЗ за толстого кота

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о плюсовых температурах, которые в конце недели вернутся во Владивосток, расскажем том, как можно проехать в автобусе дешевле, а также обсудим толстого кота Витю.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: «плюс» вернется, акция в автобусах и вопросы экстрасенсу.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Что приморцу хороШоу: начальник управления дорог и благоустройства Владивостока о ремонте Борисенко и Некрасовского путепровода

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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