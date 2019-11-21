2019-11-26T10:06:07+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: почему кони бегодут в роднике и страдают неудачей? Откровения фотографа Вячеслава Фурашова

Что приморцу хороШоу: почему кони бегодут в роднике и страдают неудачей? Откровения фотографа Вячеслава ФурашоваЧто приморцу хороШоу: почему кони бегодут в роднике и страдают неудачей? Откровения фотографа Вячеслава Фурашова

Эфир 21 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: почему кони бегодут в роднике и страдают неудачей? Откровения фотографа Вячеслава Фурашова

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В 9:00 гостем студии станет фотограф, исследователь и путешественник Вячеслав Фурашов. Расскажем о выставке «Кони бегодут в роднике и страдают неудачей», поговорим о вдохновении и узнаем секреты хорошего кадра.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: стреляющие молодожены задержаны, погода на выходные и культурное наследие Китая в фотографиях.

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