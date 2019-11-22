Что приморцу хороШоу: все о финансировании НКО и развитии садоводства в Приморье
Эфир 22 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: все о финансировании НКО и развитии садоводства в Приморье
В 9:00 в гостях Оксана Гоголева, начальник отдела реализации программных мероприятий управления по исполнению программ по поддержке населения, Ольга Ярикова, председатель Союза садоводов Владивостока и Сергей Морозов, заместитель председателя Союза садоводов Владивостока. Тема разговора - финансовая поддержка некоммерческих общественных организаций Владивостока.
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