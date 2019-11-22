2019-11-22T04:17:50+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВ

Что приморцу хороШоу: все о финансировании НКО и развитии садоводства в Приморье

Что приморцу хороШоу: все о финансировании НКО и развитии садоводства в ПриморьеЧто приморцу хороШоу: все о финансировании НКО и развитии садоводства в Приморье

Эфир 22 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: все о финансировании НКО и развитии садоводства в Приморье

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В 9:00 в гостях Оксана Гоголева, начальник отдела реализации программных мероприятий управления по исполнению программ по поддержке населения, Ольга Ярикова, председатель Союза садоводов Владивостока и Сергей Морозов, заместитель председателя Союза садоводов Владивостока. Тема разговора - финансовая поддержка некоммерческих общественных организаций Владивостока.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: новая автобусная сеть Владивостока, заоблачная медкомиссия и и финансирование НКО.

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